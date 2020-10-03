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Dünya

Yemen ordusu Hazm kentini 3 taraftan kuşattı

Yemen'in El-Cevf ili Valisi Emin el-Akimi, ordunun, Husiler'in kontrolündeki El-Hazm kentini üç taraftan kuşattığını açıkladı.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Ali Semerci   | 03.10.2020
Yemen ordusu Hazm kentini 3 taraftan kuşattı

İstanbul

Akimi, orduya ait internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, ordunun son günlerde Cevf'te büyük askeri ilerleme kaydettiğini belirtti.

Ordunun, Cevf ilinin merkezi El-Hazm kentini 3 taraftan kuşatma altına aldığını kaydeden Akimi, kentin doğusundaki Hubeyl ve Şehla cephelerinde Husiler'in kontrolünde bulunan dağların ve çölün geri alındığını belirtti.

Akimi, söz konusu bölgede Husiler'e ait onlarca ceset görüldüğünü dile getirdi.

Husiler'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cevf ili, zaman zaman Husiler ve ordu güçleri arasında el değiştirirken, Hazm kenti Husiler'in kontrolünde bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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