Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 12.09.2020
Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen

Yemen ordusuna ait September Net adlı internet sitesinden verilen haberde, orduya ait birliklerin Cevf vilayetindeki Nudud cephesinde Husi milislere ait komuta ve muhabere merkezlerini kontrolüne geçirdiği belirtildi.

Haberde, operasyon sırasında Husi milislerden can kayıplarının olduğu ve zırhlı askeri araçların kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonun Nudud cephesinde sürdürüldüğü ve bölgenin İran destekli Husi milislerden temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırına komşu vilayetteki geniş stratejik bölgelerin kontrolleri altına geçtiğine dair geçen pazar açıklama yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 Kovid-19 vakası tespit edildi
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de güz dönemi için açılan üniversiteler Kovid-19 mücadelesi veriyor

Benzer haberler

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen'deki Husiler Sana Uluslararası Havalimanı'nı BM uçuşlarına kapattı

Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti

Yemen ordusu Beyda'da stratejik mevzide kontrolü sağladı

Yemen ordusu Beyda'da stratejik mevzide kontrolü sağladı