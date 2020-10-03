Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'yı Alex fırtınası vuruyor: 1 ölü, 11 kayıp

Fransa'nın güneyinde etkili olan Alex fırtınası, 1 kişinin ölümüne, 11 kişinin kaybolmasına ve ciddi oranda maddi hasara yol açtı.

Yusuf Özcan   | 03.10.2020
Fransa'yı Alex fırtınası vuruyor: 1 ölü, 11 kayıp

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, perşembe gününden beri etkili olan Alex fırtınası, özellikle ülkenin güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde şiddetli yağış ve sellere neden oldu.

Saatteki hızı 186 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan fırtınada, Finistere bölgesindeki Brest kentinde, bir ağaç dalının üzerine düşmesiyle dengesini kaybederek düşen bir bisikletçi yaşamını yitirdi.

Fransa Meteoroloji İdaresi, 11 bölgede alarm durumu ilan ederken, özellikle Alpes-Maritimes bölgesinde kırmızı alarm durumuna geçildi.

Bölge yetkilileri, halktan, gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını ve araçlarını kullanmamalarını istedi.

En az 11 kişinin kaybolduğu fırtına nedeniyle 60 binden fazla eve elektrik verilemiyor.

Ciddi maddi hasara yol açtığı belirtilen fırtınada, sel suları bir köprüyü yıkarken, Alpes-Maritimes bölgesinde tüm tren seferleri iptal edildi.

Nice Havaalanı yönetimi, yolculara havalimanına gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Metrekareye düşen yağış miktarı, yer yer 450 milimetreye ulaşırken şiddetli yağmurların yarın geceye kadar devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü
ABD Başkanı Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 3. faz deneyleri Venezuela'da yapılacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Fransa'yı Alex fırtınası vuruyor: 1 ölü, 11 kayıp

Fransa'yı Alex fırtınası vuruyor: 1 ölü, 11 kayıp

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 Kovid-19 vakası kaydedildi

Macron: Fransa'da cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor

'Fransa Kovid-19 nedeniyle 'maksimum alarm' seviyesine geçebilir'

'Fransa Kovid-19 nedeniyle 'maksimum alarm' seviyesine geçebilir'
Fransa’da Macron'a güven azalıyor

Fransa’da Macron'a güven azalıyor
Macron'un Türkiye karşıtı politikası nereye varacak?

Macron'un Türkiye karşıtı politikası nereye varacak?