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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'a yakalanan Trump'tan videolu 'iyiyim' mesajı

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Trump, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan   | 03.10.2020
Kovid-19'a yakalanan Trump'tan videolu 'iyiyim' mesajı

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Gayet iyi olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

Dün gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, ilk açıklamasını, Twitter üzerinden video mesaj yoluyla yaptı. 

Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.

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