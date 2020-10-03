Kovid-19'a yakalanan Trump'tan videolu 'iyiyim' mesajı
Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Trump, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." açıklamasında bulundu.
Washington
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Gayet iyi olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Dün gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, ilk açıklamasını, Twitter üzerinden video mesaj yoluyla yaptı.
October 2, 2020
Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.
Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.