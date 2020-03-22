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Dünya, Koronavirüs

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Kovid-19 testi negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, ofisinde çalışan bir kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi, "negatif" çıktı.

Dildar Baykan   | 22.03.2020
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Kovid-19 testi negatif çıktı

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarını, Pence'in Basın Danışmanı Katie Miller, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Miller, Twitter mesajında, "Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hem de eşi Karen Pence'in Kovid-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Pence, dün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, kendi ofisinde çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Kendisiyle yakın bir temasım olmadı ancak yine de ben ve eşim bugün öğleden sonra test yaptıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta sonu virüs testi yaptırmış ve onun da sonuçları negatif gelmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624, ölü sayısı 260'a ulaştı.

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