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Dünya, Koronavirüs

Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Hamdi Yıldız   | 22.03.2020
Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi

Palestinian Territory


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gazze Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, düzenlediği basın toplantısında, geçen perşembe Pakistan'dan dönen iki kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu duyurdu.

Söz konusu iki vakanın Rafah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, vakaların kentin içine giriş yapmadıklarını vurguladı.

Eburriş, Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespiti yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığının altını çizen Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını vurguladı.

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