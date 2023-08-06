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Dünya

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da Filistin köyüne baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin yaşadığı bir köye baskın düzenledi.

Mohammed Ghifari, Fayez Abdulsalam  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da Filistin köyüne baskın Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci, İsrail askerleri korumasında, El Halil kentinin güney kesimindeki Mesafir Yatta bölgesine bağlı Et-Tevane köyünde Filistinlilere ait araçları kundakladı. Olaya tepki gösteren Filistinlilere de saldıran Yahudi yerleşimciler ile köy sakinleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. Olayda bazı kişiler göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi atlattı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Et-Tevane'deki olaylar sırasında 19 yaşındaki bir Filistinci genci darp ederek gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Batı Şeria'daki yerel kaynaklar tarafından, bir grup Yahudi yerleşimcinin de Ramallah kenti girişindeki kontrol noktasında toplandığı ve Filistinlilere ait araçlara taş atarak zarar verdiği aktarıldı.

Ramallah'ın Turmus Aya beldesi girişinde ise İsrail askerlerinin bir araca ateş açtığı, olayda araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Batı Şeria, sene başından bu yana sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

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