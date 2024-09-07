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Dünya

Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da 8 kişinin ölümüne neden oldu

Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da toplamda 8 kişinin ölümüne neden oldu.

Ayşe İrem Tiryaki, Irmak Akcan  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da 8 kişinin ölümüne neden oldu

Ankara/Hanoi

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, vurduğu Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

Yerel yetkililer, can kayıplarının yanı sıra 95 kişinin yaralandığını bildirdi.

"Son 10 yılın en güçlü tayfunlarından biri"

Vietnam'da ise ülkenin kuzey kıyısındaki Quang Ninh bölgesini vuran tayfunda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ayrıca 78 kişinin de yaralandığı tayfunu, "son 10 yılda bölgede meydana gelen en güçlü tayfunlardan biri" olarak değerlendirdi.

Yagi Tayfunu'nun, ülkede elektrik kesintilerine de sebep olduğu belirtildi.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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