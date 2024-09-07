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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Deyr el-Belah Belediyesi'nden Selka Vadisine sığınan yerlerinden edilen Filistinlilere sel uyarısı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi, kentin doğusundan batısına uzanan Selka Vadisi çevresinde önümüzdeki günlerde olası bir sel beklentisiyle bölgeyi tahliye çağrısında bulundu.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Gazze'deki Deyr el-Belah Belediyesi'nden Selka Vadisine sığınan yerlerinden edilen Filistinlilere sel uyarısı

Gazze

Deyr el-Belah Belediyesi, duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Özellikle yaklaşan yağmur dönemi nedeniyle Selka Vadisi çevresinde tehlikeleri göz önünde bulundurarak, yerinden edilmiş tüm insanları ikamet yerlerini ve çadırlarını mümkün olan en kısa sürede boşaltmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Selka Vadisi çevresinin, Deyr el-Belah kentinde kışın su baskını tehlikesi altındaki riskli noktalardan biri olduğuna vurgu yapılan açıklamada, selin bu bölgede yaşayan yerinden edilmiş insanların canlarını riske attığına dikkat çekildi.

Deyr el-Belah Belediyesi ayrıca, uluslararası topluma "belediyeler, hastaneler ve yardım dernekleri de dahil olmak üzere insani hizmet ekiplerinin vatandaşlara gerekli hizmeti sunma yönündeki insani görevlerini yerine getirebilmeleri için acilen müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

İsrail, yağmur suyunu toplamak için her kış doğudan Selka Vadisi'ne bitişik barajlar açmaya çalışıyor, bu da Deyr el-Belah kentinin doğusundan batısına uzanan dar vadinin her iki tarafındaki alanların sular altında kalmasına neden oluyor.

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