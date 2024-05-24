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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Washington Post: Rusya'nın kabiliyetleri Ukrayna'da ABD yapımı birçok silahı etkisizleştirdi

Pek çok top mermisi ve roketin hedefi vurma oranlarının Rus sinyal karıştırıcıları nedeniyle ciddi şekilde düştüğü, Ukrayna'nın bunları kullanmayı durdurduğu belirtildi.

Hakan Çopur  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Washington Post: Rusya'nın kabiliyetleri Ukrayna'da ABD yapımı birçok silahı etkisizleştirdi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Washington

Rusya'nın elektronik savaş kabiliyetlerinin, Ukrayna'daki savaşta kullanılan Amerikan yapımı GPS güdümlü birçok silah ve mühimmatın hedefini vurma oranını ciddi oranda düşürdüğü ve Ukrayna güçlerinin bu silahları kullanmayı durdurduğu iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin Ukraynalı kıdemli askeri yetkililere ve gizli yazışmalara dayandırdığı özel haberinde, ABD yapımı bazı silahların Ukrayna'da zaman içinde işlevsiz kaldığı aktarıldı.

Habere göre Rusya, sahip olduğu elektronik savaş kabiliyetleri ve sinyal karıştırıcı teknolojiyle, Amerikan yapımı GPS güdümlü birçok silah ve mühimmatın etkili şekilde kullanımını önemli ölçüde azalttı.

Bu durumu tespit eden Kiev'deki askeri yetkililerin bu tür Amerikan yapımı silah ve mühimmatların kullanımını durdurduğu ve yerine sinyal karıştırıcı Rus teknolojisine üstün gelecek daha yeni ve etkili silahlar talep ettiği kaydedildi.

Excalibur, HIMARS ve JDAM'ların hedefi vurma oranları düşmüş

Haberde, GPS güdümlü Excalibur top mermilerinin, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve uçaklardan ateşlenen Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) roketlerinin, Rus sinyal karıştırıcıları tarafından rotadan çıkarılabildikleri ve hedefi vurma oranlarının ciddi şekilde azaldığı vurgulandı.

Ukrayna ordusunun raporlarında, Excalibur top mermilerinin hedefi vurma oranının zaman içinde yüzde 50'den yüzde 10'un altına düştüğü, bunun üzerine ordunun bu top mermilerini kullanmayı bıraktığı ve 6 ay önce de Pentagon'un artık bu mühimmatı göndermeyi durdurduğu belirtildi.

Benzer şekilde HIMARS ve JDAM güdümlü roketlerinin hedefi vurma oranlarının zaman içinde kayda değer şekilde azaldığı raporlandı.

Bunun üzerine Ukraynalı askeri yetkililerin, 2023 sonbaharından Nisan 2024'e kadar söz konusu durumla ilgili raporlarlar hazırlayıp bunu ABD'ye sundukları, Pentagon'dan yeni teknolojiye sahip güdümlü silah ve mühimmat talep ettikleri ifade edildi.

Haberde, Rusya'nın özellikle elektronik savaş kabiliyetleri konusunda son dönemde Çin'le yakın işbirliği içinde olduğu ve Moskova ile Pekin'in elektronik sinyallerin kullanımıyla ilgili yeni teknolojiler üzerine çalıştığı iddia edildi.

ABD Kongresi, kısa zaman önce içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardımı da içeren güncel bir savunma yardımı paketini onaylamış, bunun üzerine Pentagon Kiev'e yeni savunma desteklerini göndermeye başladığını duyurmuştu.

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