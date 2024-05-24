Dolar
32.22
Euro
34.96
Altın
2,333.90
ETH/USDT
3,734.70
BTC/USDT
68,834.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray önünde Gazze'ye destek gösterisi

Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı ve Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Hakan Çopur  | 24.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Beyaz Saray önünde Gazze'ye destek gösterisi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan çok sayıda üniversite öğrencisi genç, Gazze'de ateşkes çağrısı için Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Parkı'nda bir araya geldi.

Burada önce cuma namazını kılan ve Filistin için dua eden öğrenciler, daha sonra Gazze'deki son durumla ilgili konuşmaları dinledi.

"Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük" ve "Filistin çok yaşa" sloganları atan grup, açtıkları pankartlarla da ABD yönetimine seslendi.

Filistinli öğrencilerin yanı sıra Amerikalı öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, İsrail ile ABD yönetimlerine sert şekilde tepkilerini dile getirirken, Demokrat Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi durdurması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da kırmızı ışıkta geçen tırın motosiklete çarpması araç kamerasında
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Bakan Göktaş: Belçika Türk toplumunun huzuru ve refahına atfettiğimiz önemi, resmi görüşmelerimizde de dile getiriyoruz
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı

Benzer haberler

Chicago'da "Türk Festivali" başladı

Chicago'da "Türk Festivali" başladı

Beyaz Saray önünde Gazze'ye destek gösterisi

Washington Post: Rusya'nın kabiliyetleri Ukrayna'da ABD yapımı birçok silahı etkisizleştirdi

Türkiye, UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına hükmettiği kararından memnun

Türkiye, UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına hükmettiği kararından memnun
İsrail'in 231 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı

İsrail'in 231 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı
UAD'ın "İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurması" kararına tepkiler

UAD'ın "İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurması" kararına tepkiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet