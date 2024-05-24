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Dünya

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.

Zafer Fatih Beyaz, Cemil Murat Budak  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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