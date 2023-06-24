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Dünya

Wagner grubunun Lipetsk bölgesinde ilerlediği bildirildi

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner grubunun, Rostov ve Voronej'in ardından Lipetsk bölgesine de girdiği bildirildi.

Ruslan Rehimov  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Wagner grubunun Lipetsk bölgesinde ilerlediği bildirildi Wagner grubu sosyal medya hesaplarından, karayollarında hareket eden Wagner'e ait askeri araçlara havadan saldırılar yapıldığını iddia eden paylaşımlar yapıldı.

Moskova

Rus basınında çıkan haberlere göre, Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu.

Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.

Rostov bölgesi Rostov-na-Donu şehrindeki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatan Wagner savaşçıları, sokaklardaki kritik noktalarda nöbet tutuyor.

Bölgeden çekilen bazı görüntülerde, Wagner savaşçılarının şehrin sokaklarında zırhlı araçlarla nöbet tuttuğu, halkın ise rahatça hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların savaşçılarla sohbet ettiği ve zırhlı araçların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdiği gözleniyor.

Bölgede zaman zaman patlama seslerinin geldiği iddia ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan ve Rostov-na-Donu'da çekildiği öne sürülen bazı görüntülerde ise kentte meydana gelen patlama sonrasında insanların sokakta koşuştuğu görülüyor.

Wagner'in girdiği bir diğer bölge Voronej'de ise bir petrol deposunda yangın çıktı. Yangının sebebi hususunda açıklama yapılmazken yangına 100'den fazla ekip ve 30'dan fazla itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Sosyal paylaşım sitelerinde, kara yollarında hareket eden askeri araçlara havadan saldırılar yapıldığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Yine sosyal paylaşım sitelerinde Rus ordusuna ait uçak ve helikopterlerin Wagner üyeleri tarafından düşürüldüğü yönünde görüntüler paylaşılıyor ve iddialar dillendiriliyor.

Ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılırken başkent Moskova'da ise AA muhabirlerinin izlenimlerine göre durum sakin ve hayat normal akışıyla sürüyor.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

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