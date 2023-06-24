Wagner grubunun Lipetsk bölgesinde ilerlediği bildirildi
Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner grubunun, Rostov ve Voronej'in ardından Lipetsk bölgesine de girdiği bildirildi.
Moskova
Rus basınında çıkan haberlere göre, Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu.
Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.
- Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı
- Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı
- Rusya Savunma Bakanlığı: Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır
- Rusya Devlet Başkanı Putin: Kişisel hırslar ve çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı
- Rus yönetimine isyan başlatan Wagner, adını kriz bölgelerindeki rolüyle duyurdu
- Wagner'in kurucusu Prigojin: Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil
Rostov bölgesi Rostov-na-Donu şehrindeki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatan Wagner savaşçıları, sokaklardaki kritik noktalarda nöbet tutuyor.
Wagner grubu, kendilerine ait askeri konvoyun Rus güçleri tarafından vurulduğunu iddia etti pic.twitter.com/2YzbjsLpPN— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 24, 2023
Bölgeden çekilen bazı görüntülerde, Wagner savaşçılarının şehrin sokaklarında zırhlı araçlarla nöbet tuttuğu, halkın ise rahatça hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların savaşçılarla sohbet ettiği ve zırhlı araçların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdiği gözleniyor.
Bölgede zaman zaman patlama seslerinin geldiği iddia ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan ve Rostov-na-Donu'da çekildiği öne sürülen bazı görüntülerde ise kentte meydana gelen patlama sonrasında insanların sokakta koşuştuğu görülüyor.
Wagner'in girdiği bir diğer bölge Voronej'de ise bir petrol deposunda yangın çıktı. Yangının sebebi hususunda açıklama yapılmazken yangına 100'den fazla ekip ve 30'dan fazla itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Sosyal paylaşım sitelerinde, kara yollarında hareket eden askeri araçlara havadan saldırılar yapıldığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Yine sosyal paylaşım sitelerinde Rus ordusuna ait uçak ve helikopterlerin Wagner üyeleri tarafından düşürüldüğü yönünde görüntüler paylaşılıyor ve iddialar dillendiriliyor.
Ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılırken başkent Moskova'da ise AA muhabirlerinin izlenimlerine göre durum sakin ve hayat normal akışıyla sürüyor.
Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.
Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.
📌 Rusya’da neler oluyor?— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 24, 2023
❓ Gerilim neden ve nasıl ortaya çıktı
❓ Tarafların açıklamaları ne yönde
➡️ Yaşanan krizdeki kırılma anları ve şu ana kadarki gelişmeleri derledik
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Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.