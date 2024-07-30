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Dünya

Venezuela'da seçim sonuçlarına yönelik protestoda 6 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Venezuela'da seçim sonuçlarına yönelik protestoda 6 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çıkan olaylarda 6 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.

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