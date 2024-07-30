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Dünya

DSÖ, Gazze'den 85 kişinin Abu Dabi'ye tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bulunan 85 hasta ve ağır yaralının özel bakım için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
DSÖ, Gazze'den 85 kişinin Abu Dabi'ye tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi

Cenevre

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'den gerçekleşen tıbbi tahliyeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Gazze'den 35'i çocuk 85 hasta ve ağır yaralı bugün özel bakım için Abu Dabi'ye tahliye edildi." ifadesini kullanan Ghebreyesus, son derece karmaşık olan bu ortak tahliyenin, BAE Dışişleri Bakanlığı, DSÖ ve ortakları tarafından desteklendiğini belirtti.

Ghebreyesus, bunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den gerçekleştirilen "en büyük tıbbi tahliye" olduğunu kaydederek, kanser, yaralanma ve diğer hastalıkları bulunan bu kişilere 63 aile üyesi ile tıbbi personelin eşlik ettiğini bildirdi.

Acil bakıma ihtiyaç duyan Gazzelilerin tahliyesini organize eden BAE'ye teşekkürlerini ileten Ghebreyesus, bunun, tüm olası rotalar üzerinden tahliye koridorlarının kurulmasının önünü açmasını umut ettiklerini vurguladı.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 10 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

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