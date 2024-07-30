Dolar
33.08
Euro
35.80
Altın
2,404.78
ETH/USDT
3,279.70
BTC/USDT
65,817.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Ulusal Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, İsrail hükümetinin Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen silah gönderimini durdurmalıdır." açıklamasını yaptı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

Ankara

ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü CAIR'in Ulusal Direktör Yardımcısı Mitchell, ABD'nin Gazze politikasına ilişkin açıklamada bulundu.

Mitchell, "Biden yönetiminin İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımına mali, diplomatik ve askeri destek sağladığı her gün, savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu daha da fazla insan hakları ihlali gerçekleştirme cesareti buluyor." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminden sessizliğini bozmasını isteyen Mitchell, "Yumuşak söylemlere değil eyleme ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Mitchell, "Biden yönetimi, İsrail hükümetinin Gazze'de yürüttüğü etnik temizlik ve soykırımı destekleyen silah gönderimini durdurmalıdır." çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Benzer haberler

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlarda yaşanan iptaller devam ediyor

BM: Gazze'de yerinden edilen insanlar enkaz ve çöplüklerin arasında uyuyor

KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi

KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi
WSJ: ABD, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları gelişmiş silah sistemleriyle donatacak

WSJ: ABD, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları gelişmiş silah sistemleriyle donatacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet