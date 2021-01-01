Venezuela'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta karantina uygulanacak
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde bir hafta sürecek karantina ilan edildi.
Bolivar
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Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 4-10 Ocak'ta karantina uygulanacağını duyurdu.
Kovid-19'u birlik içinde yeneceklerini vurgulayan Rodriguez, bunun için bir hafta radikal bir karantinaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.
Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela'da şu ana kadar Kovid-19'dan 1028 kişi hayatını kaybetti, 113 bin 558 vaka tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.