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Dünya, Koronavirüs

Venezuela'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta karantina uygulanacak

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde bir hafta sürecek karantina ilan edildi.

Sinan Doğan   | 01.01.2021
Venezuela'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta karantina uygulanacak Fotoğraf: Carolina Cabral Fernandez/AA

Bolivar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 4-10 Ocak'ta karantina uygulanacağını duyurdu.

Kovid-19'u birlik içinde yeneceklerini vurgulayan Rodriguez, bunun için bir hafta radikal bir karantinaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela'da şu ana kadar Kovid-19'dan 1028 kişi hayatını kaybetti, 113 bin 558 vaka tespit edildi.

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