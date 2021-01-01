Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İHH'dan Kolombiya ve Guatemala'daki kasırga mağdurlarına yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya ve Guatemala'da, geçen ay etkili olan Eta ve lota kasırgasında mağdur olan ailelere gıda yardımında bulundu.

Sinan Doğan   | 01.01.2021
İHH'dan Kolombiya ve Guatemala'daki kasırga mağdurlarına yardım

Bolivar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Guatemala Ulusal Afet Komisyonu (CONRED) iş birliğinde, ülkenin Alta Verapaz, Peten, Huhehuetenango, Zapaca ve Chiquimula bölgelerdeki barınaklarda yaşayan 480 aileye gıda ve hijyen paketi yardımı yapıldı. 

lota kasırganın ardından büyük bir yıkım yaşayan Kolombiya'nın San Andres Adası'nda da 650 aileye gıda ve hijyen paketi yardımı gerçekleştirildi.

İHH yetkilileri, yardımlardan, iki ülkede aralarında fiziksel ve zihinsel engelli çocuklu ailelerin de olduğu toplam 5 bin 700 kişinin yararlandığını bildirdi.

Kolombiya, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama ve Nikaragua'yı, kasımda etkisi altına alan Eta ve lota kasırgasının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında 220'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 133 kişi Kovid-19'dan öldü
Venezuela'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta karantina uygulanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İHH'dan Kolombiya ve Guatemala'daki kasırga mağdurlarına yardım

İHH'dan Kolombiya ve Guatemala'daki kasırga mağdurlarına yardım

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Kolombiya'da Noel kutlamalarında 8 kişi öldü

Kolombiya'da Noel kutlamalarında 8 kişi öldü
Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti

Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti
Kolombiya'da kahve üreticilerinin tercihi 'Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı' oldu

Kolombiya'da kahve üreticilerinin tercihi 'Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı' oldu