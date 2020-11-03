Euro
9.83
Dolar
8.44
BIST 100
1,133.59
Altın
1,895.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela, Türkiye ve 3 ülkeye daha ticari uçuşları başlatıyor

Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında mart ayında durdurulan ticari uçuşların Türkiye ve 3 ülke ile yeniden başlatılması kararı alındı.

Muhammed Emin Canik   | 03.11.2020
Venezuela, Türkiye ve 3 ülkeye daha ticari uçuşları başlatıyor

Buenos Aires

Venezuela Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsünden (INAC) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan ticari uçuşların yalnızca Türkiye, Meksika, İran ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ve bu ülkelere giden uçuşlar için yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası uçuşların durdurulmasından kardeş ülkeler Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve İran hariç tutulmuştur." ifadesi yer aldı.

Ülkede 12 Kasım'a kadar devam edecek olan kısıtlamaya, Birleşmiş Milletlerin yetkilendirdiği uçuşların, insani yardım uçuşlarının, teknik inişlerin, kargo ve tahliye uçuşlarının dahil edilmediği belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 801 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 92 bin 325 kişide görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya'da Kovid-19'a karşı yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi

Benzer haberler

Venezuela, Türkiye ve 3 ülkeye daha ticari uçuşları başlatıyor

Venezuela, Türkiye ve 3 ülkeye daha ticari uçuşları başlatıyor

Bolivya'da boşa çıkan darbe ve Latin Amerika siyasetine etkileri

Venezuela'da muhalif lider Leopoldo Lopez, gizlice ülkesinden çıkarak İspanya'ya geldi

Maduro: Rusya ve Çin'den gelecek Kovid-19 aşıları aralıkta hazır olabilir

Maduro: Rusya ve Çin'den gelecek Kovid-19 aşıları aralıkta hazır olabilir
Trump yönetiminin Maduro'nun görevden ayrılması için Venezuelalı yetkiliyle görüştüğü iddia edildi

Trump yönetiminin Maduro'nun görevden ayrılması için Venezuelalı yetkiliyle görüştüğü iddia edildi