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Kültür

Türkiye'den Venezuela'ya "müzikle" dostluk köprüsü

Türkiye, Venezuela Çocuk ve Genç Orkestraları ve Koroları Sistemi'ne müzik enstrümanı bağışında bulundu.

Mustafa Deveci  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Türkiye'den Venezuela'ya "müzikle" dostluk köprüsü

Ankara

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkiye, Venezuela Çocuk ve Genç Orkestraları ve Koroları Sistemi’ne 32 müzik enstrümanı bağışladı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu müzik enstrümanlarının tesliminde yaptığı değerlendirmede, Venezuela'da 1 milyondan fazla çocuk ve gence ücretsiz müzik eğitimi veren El Sistema Projesi'nin bir benzerini de Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Karamanoğlu, El Sistema'nın sanatsal ve sosyal bir proje olarak dünyada eşi benzeri bulunmadığını ve 1 milyonu aşan öğrenci sayısıyla geniş kesimlere ulaşabildiğini söyledi.

Özellikle yoksul, gecekondu semtlerindeki çocuklara kadar ulaşıldığına dikkati çeken Karamanoğlu, projenin bu çocukların bireysel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladığını kaydetti.

Dünyada 70'ten fazla ülkenin ilham alarak kendi ülkelerinde de hayata geçirdiği El Sistema, müziği sosyal ve bireysel dönüşümü sağlamak için bir araç olarak kullanıyor. El Sistema, kolektif eğitim metoduyla da benzerlerinden ayrılıyor.

El Sistema, 2022'de Türkiye'de konserler vermiş ve büyük beğeni toplamıştı.


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