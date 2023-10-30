Dolar
28.25
Euro
29.84
Altın
1,993.53
ETH/USDT
1,788.00
BTC/USDT
34,208.00
BIST 100
7,741.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İzmir’de "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Sinan Doğan  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı

Bogota

Maduro, X sosyal medya hesabından, Sultan Ahmet Camisi ve Türk bayrağının fotoğrafı ile tebrik mesajı paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı, paylaşımında, "Venezuela'dan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin tebriklerimizi iletiyoruz. Takdire şayan tarihi mirasa sahip bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce ve Bolu'da sis etkili oldu
TCDD 114 işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkogüç" operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Latin Amerika ülkelerinde protesto edildi

Maduro, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının "politik bir zafer" olduğunu belirtti

Türkiye, ABD'nin Venezuela'ya yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını olumlu karşıladı

Türkiye, ABD'nin Venezuela'ya yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını olumlu karşıladı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Gazze Şeridi'ne 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Gazze Şeridi'ne 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet