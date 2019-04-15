Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.82
BIST 100
95,191.67
Altın
1,289.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ekrem İmamoğlu konuşyor
logo
Dünya

Venezuela Deutsche Welle'nin yayınını durdurdu

Venezuela'nın Alman Deutsche Welle'ye ait İspanyolca televizyon kanalının yayınını durdurduğu bildirildi.

Emre Aytekin   | 15.04.2019
Venezuela Deutsche Welle'nin yayınını durdurdu

Ankara

Deutsche Welle'den yapılan açıklamada, kanalın kablolu televizyon yayınına pazar gününden itibaren son verildiği belirtildi.

Venezuela yayıncılık denetim kurumu Conatel, kanalın yayınının neden durdurulduğuna dair açıklama yapmadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Venezuela'nın kararının kaygı verici olduğunu belirterek, "basın ve düşünce özgürlüğünün Alman hükümeti açısından öneminin büyük olduğunu" vurguladı.

Almanya, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan ülkeler arasında yer almıştı. Maduro hükümeti, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in ülkeyi terk etmesini istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Benzer haberler

Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı

Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı

Pompeo Maduro'dan Kolombiya sınırını açmasını istedi

Alman istihbaratından aşırı sağ uyarısı

'İstanbul Havalimanı'nın yeni pilotlarının eğitimi için hazırız'

'İstanbul Havalimanı'nın yeni pilotlarının eğitimi için hazırız'
Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücünün sayısı 2 milyonu aştı

Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücünün sayısı 2 milyonu aştı
ABD'den 4 yabancı şirkete 'Venezuela' yaptırımı

ABD'den 4 yabancı şirkete 'Venezuela' yaptırımı