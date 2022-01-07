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Dünya

Uzaydan dönen Japon milyarderin yeni hedefi, Mariana Çukuru

Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) giden ilk Japon sivil unvanına sahip milyarder Maezawa Yusaku, Mariana Çukuru'na da gitmek istediğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.01.2022
Uzaydan dönen Japon milyarderin yeni hedefi, Mariana Çukuru

Tokyo

Geçen ayki uzay gezisinin akabinde ülkesine dönen Maezawa, Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenlediği basın toplantısında, yeni hedefini, "dünyanın en derin noktası kabul edilen Mariana Çukuru" olarak açıkladı.

Yeni gezi planına yönelik, "Ne tür bir denizaltının kullanılacağına ve gezinin ne kadar süreceğine neredeyse karar verildi." diyen Maezawa, plan netleştiğinde, detayları kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

8-20 Aralık 2021'deki ziyaretiyle *UUİ'ye giden ilk Japon sivil* unvanını elde eden Maezawa, "dünya liderlerinin de bir gün uzay seyahatleri yapabilmesini" ümit ettiğini belirtti.

Maezawa, "Dünya'nın, bugüne kadar gördüğü herhangi bir fotoğraftan 100 kat daha güzel olduğunu" dile getirdi.

Forbes dergisine göre, 11 milyondan fazla Twitter takipçisi bulunan milyarder Maezawa, 1,9 milyar dolarlık servete sahip.

Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan Mariana Çukuru'nun derinliği, 10 bin 911 kilometre ile 11 bin 30 kilometre arasında ölçülüyor. 2 bin 550 kilometre uzunluğundaki denizaltı kanyonunun genişliğinin ise 69 kilometre olduğu sanılıyor.

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