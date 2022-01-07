Dolar
13.86
Euro
15.67
Altın
1,793.56
ETH/USDT
3,251.70
BTC/USDT
42,400.00
BIST 100
2,027.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Filistinli Heysem Ebu Seble, "Ürdün'de geçirdiğim ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra çene temizliği yaptırmam gerekti ancak İsrail sebep göstermeksizin Gazze'den çıkışımı engelledi ve engellemeye devam ediyor." dedi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ali Semerci   | 07.01.2022
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Gazze

Yaklaşık 4 yıl önce İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Filistinli Heysem Ebu Seble'nin (28) acıları geçen senelere rağmen artarak devam ediyor.

Ebu Seble, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 15 Haziran 2018'de düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler başlatmış, eylemler 21 aydan fazla bir süre devam etmişti.

Yaralanma anı

Ebu Seble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaralandığı anı sanki dün gibi hatırladığını söyledi.

Filistinli Ebu Seble, "Çok zor günlerdi, tamamen iyileşebilmem için gerekli tedaviyi olamadığımdan bu acı artmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ürdün'de geçirdiği ameliyatlar başarısız oldu

Ağzına gaz bombası isabet etmesi sonucu üst çene kemiği kırılan, dişlerinin üçte ikisinden fazlasını kaybeden, ağzının üst kısmında bir delik açılan Ebu Seble, "Yaram tehlikeliydi ve ölüme çok yakındım, tedavi yolculuğum sırasında da çok acı çektim. Ürdün'de üst çene ve ağız için kemik nakli ameliyatı oldum ancak ameliyat başarısız oldu." dedi.

Tedavi döneminde ulaşım, barınma ve yaşam giderleri nedeniyle ekonomik şartları kötüleşen Ebu Seble, bu durumun yeniden ameliyat olmasını engellediğini söyledi.

Yeniden ameliyat edilmesi gerekiyor

Yeni ameliyat masraflarını Sınır Tanımayan Doktorlar - Fransa'nın üstlendiğini ancak ulaşım, barınma ve yaşam giderlerini kendisinin karşılaması gerektiğini aktaran Ebu Seble, herhangi bir gelir kaynağının olmaması ve bunları karşılayacak parasının bulunmaması nedeniyle tedavi için Ürdün'e gidemediğini dile getirdi.

İsrail Gazze'den çıkışına izin vermiyor

Gaz bombası isabet etmesi sonucu yüzünün deforme olduğunu ve estetik ameliyatlar gerektirdiğini anlatan Ebu Seble, İsrail'in yaklaşık 14 aydır Kudüs'teki bir Filistin hastanesinde tedavi görebilmek için Gazze'den çıkışına izin vermediğini vurguladı.

Ebu Seble, "Ürdün'de geçirdiğim ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra çene temizliği yaptırmam gerekti ancak İsrail sebep göstermeksizin Gazze'den çıkışımı engelledi ve engellemeye devam ediyor." dedi.

Normal bir hayattan mahrum

Ebu Seble, ağzındaki yara nedeniyle hala pek çok yiyeceği yiyemediğini, çiğneme sürecini kolaylaştırmak için sadece yumuşak besinleri tüketebildiğini dile getirdi.

Halihazırda ağrılar nedeniyle uzun süre çalışmaya dayanamadığını, ağır ekipman veya aletleri kaldıramaz hale geldiğini anlatan Ebu Seble, kendi mesleği olan elektrik işinde çalışmanın kronik tansiyon, sinüs ve bayılma gibi sonuçlar doğurduğundan mesleğini de bırakmak zorunda kaldığını aktardı.

Ebu Seble, daha önce bu işte günlük kazancının 31 dolara kadar ulaştığını ancak yaralandıktan sonra işsiz kaldığını ve zamanının çoğunu evinde geçirmeye başladığını belirtti.

Yaklaşık bir ay sonra düğün yapmayı planladığını kaydeden Ebu Seble, "İsrail'in neden olduğu bu durumda hayatıma nasıl devam edeceğimi bilmiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'un kahramanları'ndan Omicron varyantına karşı aşılanma çağrısı
İsrail, tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkartma kararı aldı
Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edildi
KKTC'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez bini aştı
Avusturya’da Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria’da çarptığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkartma kararı aldı

Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim onayını kınadı

Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim onayını kınadı
Batı Şeria'da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail'e öfke

Batı Şeria'da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail'e öfke
İsrail ordusundan Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin evini yıkma kararı

İsrail ordusundan Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin evini yıkma kararı