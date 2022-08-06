Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.80
BTC/USDT
23,226.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılıyor
logo
Dünya

UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "Gazze Şeridi'nde şiddetin artmasının önlenmesi" çağrısında bulundu.

Laith Al-jnaidi, Ekrem Biçeroğlu   | 06.08.2022
UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Ürdün

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Adele Khodr, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Ala'nın öldüğünü ve en az bir çocuğun yaralandığını belirtti.

Sadece geçen yıl İsrail'in 11 gün süren saldırılarında Gazze'de 67 çocuğun öldüğüne, İsrail'de ise 2 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çeken Khodr, çocukların uzun bir müddet şiddet olaylarına tanık olduğunu, ruh sağlıklarının bundan fazlasıyla etkilendiğini bildirdi. Khodr, "Çatışmanın tüm çocuklar üzerinde derin ve uzun süreli bir etkisi var." ifadesini kullandı.

Bütün tarafların şiddetin artmasını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Khodr, daha fazla çatışmanın sadece daha fazla acıya ve kedere yol açacağını, bu çatışmaya uzun vadeli bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekipler Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi 'Çeme Sidan' mevkisinde arıyor
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü
Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı

UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı

Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye saldırısı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırıdır

Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye saldırısı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırıdır
İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Gazze'ye saldırıya devam" emri verdi

İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Gazze'ye saldırıya devam" emri verdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet