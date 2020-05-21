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Dünya

UNICEF: ABD Kovid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgını riskine rağmen marttan bu yana en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ettiğini açıkladı.

Betül Yürük   | 21.05.2020
UNICEF: ABD Kovid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti

Birleşmiş Milletler

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, ABD'nin refakatsiz en az 1000 göçmen çocuğu Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtildi.

Aynı dönemde ayrıca Meksika'nın da 447 göçmen çocuğu Guatemala ve Honduras'a sınır dışı ettiği ifade edilen açıklamada UNICEF, geri gönderilen bu çocukların ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapmış olduğu düşüncesiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

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