UNICEF: ABD Kovid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgını riskine rağmen marttan bu yana en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, ABD'nin refakatsiz en az 1000 göçmen çocuğu Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtildi.
Aynı dönemde ayrıca Meksika'nın da 447 göçmen çocuğu Guatemala ve Honduras'a sınır dışı ettiği ifade edilen açıklamada UNICEF, geri gönderilen bu çocukların ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapmış olduğu düşüncesiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalabileceği uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.