Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı

Libya'nın devrik lideri Kaddafi yanlısı "Cemahiriye" televizyonu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile iş birliğini sonlandırmanın işaretlerini vererek, Hafter'i "dış güçlerin planlarını Libya'da uygulayan birisi" olmakla suçladı.

Enes Canlı   | 21.05.2020
Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı

Ankara

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı "Cemahiriye" televizyonu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile iş birliğini sonlandırmanın işaretlerini vererek, Hafter'i "emirlerini dışarıdan alan ve dış güçlerin planlarını Libya'da uygulayan birisi" olmakla suçladı.

Kaddafi yanlısı Cemahiriye TV'nin, bir milyondan fazla takipçisi bulunan resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Hafter'e ülkedeki mevcut çatışma ortamından dolayı tepki gösterildi.

Açıklamada, "Gerçek komutanlar savaş alanında çarpışmalı binlerce kilometre ötedeki lüks evlerinden sıradan halkın kanı pahasına ticari ve siyasi anlaşmalarla uğraşmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Kaddafi yanlılarının ülke içinde Hafter ile iş birliğinin sona ermesine işaret edilen açıklamada, "Vatiyye Üssü'nün düştüğünü yeni duyan, bir buçuk yıldır hiçbir cepheyi ziyaret etmemiş sanal bir komutanlığın parçası olmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Hafter'i "emirlerini dışarıdan almak ve dış güçlerin planlarının Libya'daki uygulayıcısı olmakla" itham eden Cemahiriye TV, Hafter'in Libya içindeki "taktiksel çekilmelerinin ve ateşkeslerin yurt dışından gelen emirler doğrultusunda gerçekleştiğine, Hafter'in bunları uygulamak mecburiyetinde kaldığına" dikkati çekti.

Kanalın açıklamasında, Trablus'a yönelik saldırısında Hafter'in zafere saatler kaldığı yönündeki açıklamaları, kendisini devlet başkanı ilan ettiği beyanları ve sözde ateşkes ilanları "hayali" şeklinde nitelenerek, "Libya'da cephe hattında kalanların siyasi bir rolü hak edebileceği" savunuldu.

Libya'yı 42 yıl otoriter biçimde yöneten Muammer Kaddafi, Arap Baharı isimli süreçte NATO'nun askeri müdahelesiyle devrilmişti.

Kaddafi'nin doğum yeri Sirte kenti, ocak ayında kent içindeki Medhali Selefi bir grubun taraf değiştirmesi ve Kaddafi yanlılarının Hafter tarafına geçmesiyle, Hafter milislerinin eline geçmişti. Libya'daki meşru hükümet güçleri kentten çekilmek zorunda kalmıştı.

Libya'daki hükümet ve ordu, başkenti ele geçirmek için bir yıl önce saldırı başlatan Hafter milislerine karşı ülkenin batısında birçok askeri başarı elde etmiş, bu başarılara eş zamanlı olarak ülke içindeki siyasi nüfuz alanını da genişletmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da turistlere Kovid-19 testi yapılmayacak
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 32 bin 486'ya yükseldi
Mersin'de karantina süresi dolan 104 kişi memleketlerine uğurlandı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayılarında düşüş devam ediyor

Benzer haberler

BM'den Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarına inceleme

BM'den Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarına inceleme

Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı

GÖRÜŞ - 'Kurt kanunu': Hafter’e veda

Libya ordusu son 4 günde Hafter'e ait 9 Pantsir hava savunma sistemini imha etti

Libya ordusu son 4 günde Hafter'e ait 9 Pantsir hava savunma sistemini imha etti
Libya ordusu Esabia beldesini Hafter milislerinden kurtardı

Libya ordusu Esabia beldesini Hafter milislerinden kurtardı
Libya Müftüsü'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür

Libya Müftüsü'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür