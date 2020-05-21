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Dünya

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti

Sudan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 kişi artarak, 121’e yükseldi.

Ömer Erdem   | 21.05.2020
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 kişi artarak, 121’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-20 Mayıs'ta 410 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 3 bin 138'e yükseldiği, ölenlerin sayısının 121'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca 309 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Afrika genelinde vaka sayıları 96 bin 829, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 31'e yükseldi.

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