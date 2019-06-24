Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.80
BIST 100
95,182.49
Altın
1,418.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Umman'dan 'ABD'den İran'a mesaj taşıdığı' iddialarına yalanlama

Umman Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin mesajını İran'a taşıdıkları" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Safiye Karabacak   | 24.06.2019
Umman'dan 'ABD'den İran'a mesaj taşıdığı' iddialarına yalanlama

Maskat

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a, ABD'ye ait İHA'yı düşürmesinin ardından, Washington yönetiminin mesajını ilettikleri yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

Bölgedeki mevcut gelişmelerin dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran ve ABD taraflarının sağduyuyla hareket etmelerini ve aralarındaki meseleleri çözmek için diyalog yoluna başvurmalarını ümit ediyoruz."

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, medyada yer alan Başkan Donald Trump'ın "Umman aracılığıyla İran'a mesaj göndererek Tahran'la görüşmek istediği" haberlerini yalanlamıştı.

Reuters haber ajansı, perşembe günü ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini iddia etmişti.

Habere göre İranlı yetkililer, Trump'ın mesajında İran'la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran'la görüşmek istediğini aktarmıştı.

Trump'ın İran'a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık, Umman üzerinden Trump'a verdikleri cevapta, İran'a karşı saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını ifade etmişlerdi.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?

Benzer haberler

'Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli'

'Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli'

ABD İran lideri Hamaney'i yaptırım listesine aldı

West Point takımı dünyaya karşı

Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı

Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Öztürk: S-400 bir NATO meselesi değildir

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Öztürk: S-400 bir NATO meselesi değildir
Filistinliler Manama Çalıştayı'na karşı tek ses

Filistinliler Manama Çalıştayı'na karşı tek ses