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Dünya

İran'ın güneybatısındaki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneybatısında etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Elaheh Salari,Mustafa Melih Ahıshalı   | 30.03.2020
İran'ın güneybatısındaki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti

Tahran

İranlı İşçiler Haber Ajansında (ILNA) yer alan habere göre, İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülkenin güneybatısındaki sağanak yağışın sel felaketine neden olduğunu söyledi.

Halidi, Fars, Huzistan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sözcü Halidi, Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde ise sel sularına kapılan bir kişinin kaybolduğunu kaydetti.

İran'ın güneydoğusunda geçen hafta etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirmiş, tarım alanları ve altyapı büyük zarar görmüştü.

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