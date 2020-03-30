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Dünya

Putin ve Trump telefonla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs salgını ve küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 30.03.2020
Putin ve Trump telefonla görüştü

Moskova

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, "Putin ile Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ölçeği konusunda ciddi endişelerini dile getirdiler ve bu tehdide karşı koymak için Rusya ve ABD'de alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdiler. İki ülke arasında bu yönde daha yakın etkileşim olanakları tartışıldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, iki liderin, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri de ele aldıkları ve bu konudaki istişarelerine devam etme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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