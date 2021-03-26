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Dünya, Koronavirüs

Umman ve Katar'da Kovid-19 tedbirlerinin artırılması yönünde kararlar alındı

Umman ve Katar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin artırılması yönünde kararlar verildi.

Çağrı Koşak   | 26.03.2021
Umman ve Katar'da Kovid-19 tedbirlerinin artırılması yönünde kararlar alındı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Kovid-19'la Mücadele Komitesi bugün düzenlenen toplantıda yeni karar aldı.

Alınan karara göre, 28 Mart- 8 Nisan'da saat 20.00'dan 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilirken, 12. sınıf öğrencilerinin bundan muaf tutulduğu kaydedildi.

Umman'da açıklanan son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle 1650 kişi hayatını kaybederken, 153 bin 838 kişide virüs tespit edildi ve 140 bin 766 kişi sağlığına kavuştu.

Katar

Katar'ın Eş-Şark gazetesinde yer alan habere göre, Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi kapalı alanlarda tüm toplantıların engellenmesi ve açık alanlarda en fazla 5 kişinin toplanmasına izin verilmesini kararlaştırdı.

Kapalı ve açık alanlarda düğünlerin yasaklanması gibi pek çok kısıtlamayı içeren kararın bugünden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Katar Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle 281 kişi vefat ederken, 175 bin 919 vaka tespit edildi ve 161 bin 815 kişi iyileşti.

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