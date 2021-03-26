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Dünya

ABD'li Senatör Coons: Etiyopya Başbakanı Ahmed, Tigray bölgesinde ateşkes çağrısını reddetti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i Tigray bölgesinde ateşkes ilan etmesi konusunda ikna etmesi için Addis Ababa'ya gönderdiği Demokrat Senatör Chris Coons, Ahmed'in ateşkes çağrısını reddettiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 26.03.2021
ABD'li Senatör Coons: Etiyopya Başbakanı Ahmed, Tigray bölgesinde ateşkes çağrısını reddetti

Washington

Geçen hafta sonu Etiyopya'dan dönen Coons, ziyaretine ilişkin ABD medyasına açıklamalarda bulundu.

Coons, Başbakan Ahmed'in aylar sonra ilk kez Eritre kuvvetlerinin de Tigray bölgesine girdiğini kabul etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ahmed'in aynı zamanda Tigray bölgesinde insan hakları ihlallerine karışan askerlerin cezalandırılacağına dair söz verdiğini belirten Coons, "Bundan memnun kaldım. Ama başbakan daha önce de bazı sözler vermişti ve bunları tutmamıştı. Dolayısıyla iletişim halinde olmamızın kritik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ahmed'in Tigray bölgesinde etnik temizliğin olmadığını ve olmayacağını ifade ettiğini belirten Coons, "Bu durumu etnik temizlik olarak karakterize etmeme çok ciddi bir şekilde karşı çıktı ve buradaki çatışmanın sadece federal güçlere saldıran bir siyasi örgüt olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı olduğu konusunda ısrar etti." dedi.

İki günlük görüşmeleri sırasında Başbakan Ahmed'i ateşkes konusunda ikna etmeye çalıştığını anlatan Coons, "Yanıtı, ateşkesin gerekli olmadığı yönünde oldu." dedi.

Ahmed'in çatışmaların zaten büyük ölçüde durduğunu ve artık sadece TPLF liderlerine yönelik kolluk operasyonları yürütüldüğünü iddia ettiğini kaydeden Coons, ateşkes konusunun ABD ile Etiyopya yönetimi arasındaki önemli bir anlaşmazlık noktası olduğunu dile getirdi.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçleri elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, salı günü Tigray eyaletinde isyancı TPLF'ye karşı yürütülen askeri operasyon sırasında Eritre askerlerinin sınır hattındaki bazı bölgeleri işgal ettiğini açıklamıştı.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede halen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini bulurken Sudan'a kaçanların sayısının da 75 bini aştığı bildirilmişti.

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