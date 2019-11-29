Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,461.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde ölü sayısının 161'e yükseldiğini açıkladı.

Ahmet Dursun   | 29.11.2019
Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

Ankara

Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 161 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Af Örgütünün aldığı güvenilir bilgilere göre, İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin sayısı 161'e yükseldi."

Af Örgütü son olarak pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki gösterilerde ölü sayısını 143 olarak duyurmuştu.

Söz konusu açıklamalarda, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin" göstericilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği belirtilmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

İran, Irak'taki gösteriler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı yeniden kapattı

Irak Necef Konsolosluğunun yakılması nedeniyle İran'dan özür diledi

İranlı sanatçı Danial Ajdari, ilk albümünü Türkiye'de çıkaracak

İranlı sanatçı Danial Ajdari, ilk albümünü Türkiye'de çıkaracak
İran: Gösterilerle ilgili 8 CIA ajanı yakalandı

İran: Gösterilerle ilgili 8 CIA ajanı yakalandı

Irak, Necef'te İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı

Irak, Necef'te İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı