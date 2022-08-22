Dolar
18.11
Euro
18.18
Altın
1,746.28
ETH/USDT
1,605.10
BTC/USDT
21,406.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Mustafa Deveci   | 22.08.2022
Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Kiev

Yerel basında çıkan haberde, Nakonechny'nin cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığının Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus'un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny'in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birçok ülke, Gaziantep ve Mardin'deki kazalar için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi
Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı

Benzer haberler

Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet