Ukrayna'da gün içinde 4 binden fazla sivil güvenli bölgelere tahliye edildi
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşçuk, son 24 saatte 4 bin 354 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Kiev
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 11 Nisan'da açılan insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin Telegram hesabından açıklamalarda bulundu.
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Gün içinde söz konusu koridorlar üzerinden toplamda 4 bin 354 kişinin tahliye edildiğini kaydeden Vereşçuk, bunların 3 bin 854'ünün Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden Zaporojiya'ya çıkarıldığını belirtti.
Vereşçuk, karşı tarafın sürekli ateşkes rejimi ihlallerine rağmen bugün Luhansk bölgesindeki birçok kentten 500'den fazla kişiyi tahliye etmeyi başardıklarını da ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.