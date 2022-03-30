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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Rus tarafına insani koridorların açılması talebini iletti

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, insani koridorların açılması talebini Rus tarafına ilettiklerini bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 30.03.2022
Ukrayna, Rus tarafına insani koridorların açılması talebini iletti

Kiev

Vereşuk, günlük verdiği brifingde, İstanbul'daki görüşmelerde, Ukrayna müzakere heyetinin Rus tarafına, en büyük şehirleri olan Mariupol, Harkiv, Çernigiv ve Kiev bölgesindeki şehirlere insani koridorların zorunlu ve acil olarak açılması talebini aktardığını belirtti.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka şehrinden Berdyansk yönündeki yolun açılmasını istediklerini ifade eden Vereşuk, "Yarın tüm çabalarımızı bugün üzerinde anlaşmaya varılan insani yardım koridorlarının işletilmesini sağlamaya yönlendireceğiz. Tahliye çalışmaları, Mariupol, Berdyansk, Melitopol ve Energodar şehirlerinden yapılacak." dedi.

Vereşuk, son 24 saatteki tahliyeler hakkında kamuoyunu bilgilendirirken, Ukrayna'nın Mariupol şehrinden 936 ve Zaporijya bölgesinden 729 kişiyi tahliye ettiklerini kaydetti.

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