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Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 46 hasta çevredeki başka hastanelere nakledildi.

Adsız Günebakan   | 01.07.2021
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 46 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları da tamamlandı. Hastanede temizlik çalışmalarına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 05.15 sularında çıkan yangının klima bölümünden kaynaklandığının değerlendirildiği kaydedilerek, "Yangın esnasında toplamda 46 hasta sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiş, hastalar arasında zehirlenme ve benzeri olumsuzluklar yaşanmamıştır. İncelemeler devam etmektedir." denildi.

"Tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık"

Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre MR teknik odasında yangın başladığını ifade etti.

Alevlerin hemen üst kısmında havalandırma sisteminin bulunduğunu anlatan Ük, "Buradan içeriye duman basmaya başlayınca tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık. Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir ateşle temas yok." dedi.

112 Acil Servis ekiplerine teşekkür eden Ük, hastanedeki tüm hastaların yaklaşık yarım saatte tahliye edildiğini belirterek, "Hasta temaslı olabilecek bir yerde çıkmadı yangın. Arka taraftaki teknik bölümde çıkmıştı. O yüzden hastalarımızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.

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