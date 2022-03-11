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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor

Rus ordusu, Ukrayna'da Dnipro, Barişivka ve Çernigiv gibi yerleşim birimlerindeki sivil yapılara gece boyunca saldırılar düzenledi.

Ruslan Rehimov   | 11.03.2022
Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor Fotoğraf: Andrea Carrubba / AA

Kiev

Ukraynalı yerel yöneticilerin açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu, uçak ve füzelerle saldırılarını sürdürerek ülkedeki sivil yapıları hedef aldı.

Dnipro kenti ve çevresine Rus ordusunca gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası bazı binalar harabeye döndü. Saldırı sonrasında çıkan yangınlar Ukrayna Acil Durumlar Servisine bağlı ekiplerce söndürüldü.

Kiev'e bağlı Barişivka kentine ise Rus ordusunca İskender füzesi atıldı. Saldırıda 60 daireli bir apartman tamamen yıkıldı, 4 apartman ile 10 müstakil ev hasar gördü.

Rus ordusu Çernigiv kentinde ise stadı ve kütüphaneyi hedef aldı. Saldırıda Çernigiv'in ana su hattı hasar gördü.

Luhansk'a bağlı Rubijne, Severodonetsk ve Kreminna kentlerinde de Rus ordusunun saldırıları sonucu sivil yapılar hasar gördü ve yangınlar çıktı.

Rusların Lutsk şehrine düzenlediği hava saldırısında sivil yapılar zarar gördü, 2 kişi yaşamını yitirdi.

İvano-Frankivsk kentinin havalimanı da gece Rus ordusunun hedefi oldu.

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