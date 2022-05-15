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Dünya

Ukrayna: Rus ordusu 27 bin 400 askerini, 1220 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 27 bin 400 asker, 200 uçak, 164 helikopter ve 1220 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 15.05.2022
Ukrayna: Rus ordusu 27 bin 400 askerini, 1220 tankını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin 400 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 164 helikopter, 1220 tank, 2 bin 958 zırhlı araç, 555 top, 195 roketatar ve 89 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 2 bin 87 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 416 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​

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