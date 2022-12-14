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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesel yönetim binasını vurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus ordusunun düzenlediği saldırı sonucu Herson Bölgesel Yönetim Binası'nın hasar gördüğünü bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 14.12.2022
Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesel yönetim binasını vurdu

Kiev

Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin bugün Herson kenti merkezine çoklu roketatar saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Timoşçenko, "Sabah saat 11.00 civarında, çok sayıda roketatardan gelen roketler Herson'un merkezine düştü. Herson Bölgesel Yönetim Binası'na mermiler isabet etti. Binanın iki katı hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Herson kenti, Rus güçlerinin geçen ay çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmişti.

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