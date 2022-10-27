AA ekibi Ukrayna'da en sıcak çatışmaların yaşandığı Bahmut şehrini görüntüledi
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Rusya-Ukrayna savaşının en sıcak noktalarından biri olarak bilinen ve Ukrayna'nın Donetsk cephesinde yoğun bombardıman altında olan Bahmut şehrindeki son durumu görüntüledi.
Kiev
Son dönemlerde, Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşın en sıcak noktası Bahmut şehri yoğun bombardıman altında bulunuyor.
Savaş uçaklarının alçak uçuşlar yaptığı, Ukrayna ordusu ile Rus birliklerinin topçu sistemleri, tanklar ve diğer silahları kullandığı çatışmalara sahne olan Bahmut şehir merkezinde güçlü patlama sesleri duyuluyor.
Ukrayna ordusunun kontrolünü sürdürdüğü Bahmut'un sokaklarında hayat adeta durma noktasına geldi.
Şehrin sokaklarında yüksek hızla hareket eden askeri araçlar görülüyor.
İnsan hareketliliğin oldukça azaldığı şehirde elektrik, su ve gaz hizmetleri de verilemiyor.
Bahmut'takiler hayatta kalmak için mücadele veriyor
Yoğun topçu ve hava saldırıların düzenlendiği şehirde kalan aileler oldukça zor şartlarda geçinmeye çalışıyor.
Saldırı tehlikesi nedeni ile geceleri genelde apartmanların altındaki sığınaklarda geçiren siviller, gündüz saatlerinde dışarıya çıkarak ateşin üstünde sıcak yemek hazırlamaya çalışıyor.
Yaşadıkları apartmanın önünde kurduğu çadırda odun sobasını yakan 46 yaşındaki Sergey, AA muhabirine Bahmut'ta yaşadıklarını anlattı.
Şehirde yaklaşık 5 yıldır ailesi ile yaşadığını kaydeden Sergey, kurduğu çadıra getirdiği odun ocağı sayesinde ailece ısınmaya çalıştıklarını, sıcak yemekleri de burada hazırladıklarını söyledi.
Sergey, ailesinde çocuklarla beraber 5 kişinin olduğunu dile getirerek, "Geceleri ise depoda (binanın altındaki sığınak) kalıyoruz. Orada bir düzen kurduk insanların kalması için. Dışarısı artık güvenlik değil, sürekli mermiler düşüyor." dedi.
Telefon bağlantısı olmadığı için savaşla ilgili gelişmelerden da haber alamadıklarını ama şehrin kontrolünün Ukrayna ordusunun elinde olduğunu bildiklerini aktaran Sergey, "Dün akşamdan beri bağlantılar tamamen koptu." diye konuştu.
Bahmut'un son dönemlerde adeta savaşın bir sıcak noktası haline geldiğine dikkat çeken Sergey, "Son dönemlerde daha fazla patlamalar oluyor. Şehirde yüzde 10'a kadar sivil kaldı ancak." ifadesini kullandı.
Çamaşır ve banyo için yağmur suyu topluyorlar
Şehirde su olmadığı için yağışlı havalarda çatılardan akan yağmur suyunu topladıklarını aktaran Sergey, "Bu çadırdaki soba ile ayrıca çamaşırları kurutuyoruz. Lavabo için de yağmur suyu kullanıyoruz." dedi.
Tahliyeler sürüyor
Öte yandan, savaş faaliyetlerin arttığı Bahmut şehri ve çevresindeki köylerde kalan insanlar bölgeden ayrılmaya çalışıyor.
Gönüllülerin kullandığı araçlarla bölgeden ayrılan siviller daha sonra Pokrovsk şehrindeki tren istasyonunu götürülerek tahliye treni ile Dnipro şehrine gönderiliyor.
Bahmut'a bağlı Kleşyevka köyünden tahliye edilerek trene götürülen 85 yaşındaki Viktor Ptniyavko, eşi Nina ile bölgeden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Ptniyavko, köyde yaşamanın tehlikeli olmaya başladığını belirterek, "Aslında daha erken oradan ayrılmamız gerekiyordu. Güçlü saldırılar oluyor." ifadelerini kullandı.
Engelli kızımı kurtarmam gerekiyordu
Engelli kızıyla Bahmut'a yakın Azarianovka köyünden tahliye edilen Raisa Mukhorina isimli kadın ise köyde yaşadıklarını anlatmaya çalışırken gözyaşlarını tutamadı.
Azarianovka'da kalmanın güvenli olmadığını dile getiren Mukhorina, "Kızım birinci derece sakat. Güçlü patlamalar meydana geldiği için oradan ayrılmaya karar verdik. Evimin pencereleri yıkıldı. Kızımla beraber orada kalmak mümkün değildi. Kızımı kurtarmam gerekiyordu." dedi.
Köyden ayrıldıklarını ama nereye gideceklerini bilmediklerini aktaran Mukhorina, "Nereye götüreceklerse oraya gideriz. Burada yaşamak artık mümkün değil." diye konuştu.
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