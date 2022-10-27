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Dünya

Bosnalı Sırp lider Dodik'in "Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı" onaylandı

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki tartışmalı RS Başkanlığı için oyların yeniden sayıldığını ve Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği lideri Dodik'in galibiyetinin onaylandığını açıkladı.

Lejla Biogradlija, Ahmet Nurduhan   | 27.10.2022
Bosnalı Sırp lider Dodik'in "Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı" onaylandı Fotoğraf: Borislav Zdrinja/AA

Saraybosna

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı için oyların yeniden sayıldığını ve Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) lideri Milorad Dodik'in galibiyetinin onaylandığını açıkladı.

CIK Üyesi Vanja Bjelica Brutina, RS'ye ilişkin oyların yeniden kontrollü bir şekilde sayıldığını ifade ederek, Dodik'in oyların çoğunluğunu alarak RS Başkanı olduğunu belirtti.

Dodik, kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefim RS'nin çıkarları olacak. RS'deki insanların desteğini aldım. Seçim gecesi bu sonuçları bildirdiğimizde 'sorumlu ve doğru' olduğumuz için mutluyum." diye konuştu.

İnsanların seçimlerde kime oy verdiğine bakmaksınız, odak noktalarının RS olacağını vurgulayan Dodik, "Önümüzdeki dönemde küresel ve bölgesel düzeyde zor zamanlar bizleri bekliyor." dedi.

RS Başkanlığı tartışması

RS Başkanlığı için yarışan iki aday SNSD Başkanı Dodik ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic arasında "Seçimi biz kazandık." yarışı yaşanmıştı.

Seçim akşamı iki parti kanadı da kendi adaylarının seçimi kazandığına dair açıklamalarda bulunmuş, Dodik de Trivic de zafer konuşması yapmıştı.

CIK'in yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Dodik'in seçimi önde tamamlayarak yeni RS Başkanı olduğu açıklanmıştı.

Tüm bu yaşananlar üzerine RS'deki muhalefet partileri Dodik'in seçimi "hileyle" kazandığını belirterek oyların yeniden sayılması için CIK'e başvurmuştu.

Muhalefet partileri binlerce kişinin katılımıyla önceki haftalarda protestolar düzenlemişti.

CIK, 13 Ekim'de oyların yeniden sayımına başlarken, Dodik'i destekleyenler de salı günü büyük bir gösteri organize etmişti.

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