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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın başlamasının 1000. gününde Avrupa'ya seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada, "Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yanında olsa bile Avrupa'nın birleşik gücünden daha küçüktür" diyerek Avrupa'nın dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Melike Pala  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın başlamasının 1000. gününde Avrupa'ya seslendi

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının 1000. günü dolayısıyla düzenlenen olağanüstü oturumda milletvekillerine hitap etti.

Ukraynalı liderin hitabından önce söz alan AP Başkanı Roberta Metsola, 1000 gündür Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna ve halkını "cesaretleri" nedeniyle kutlayarak "Ne kadar sürerse sürsün özgürlüğe kadar, gerçek barışa kadar Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

AP'ye savaşın başlangıcından bu yana ülkesine verdiği destek için teşekkür eden Zelenskiy, "Tüm Avrupa, Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla birlikte, sadece (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı ele geçirmesini engellemeyi değil, aynı zamanda tüm Avrupa uluslarının özgürlüğünü savunmayı da başardık." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin savaşa dahil olmasına işaret eden Zelenskiy, "Putin, Kuzey Kore lideri Kim (Jong-un) yanında olsa bile Avrupa'nın birleşik gücünden daha küçüktür. Bunu unutmamanızı ve Avrupa'nın ne kadar çok şey başarabileceğini unutmamanızı tavsiye ediyorum." dedi.

Rusya'nın 11 bin Kuzey Kore askerini Ukrayna'nın sınırına yerleştirdiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu sayı, bazı Avrupalı liderler Ukrayna'nın zararına bazı seçimler ya da benzeri şeyler düşünürken 100 bine çıkabilir. Putin bu savaşı kazanmaya odaklanmış durumda. Kendi başına durmayacaktır." uyarısında bulundu.

Zelenskiy savaşın sona ermesi için sunduğu Barış Formülü'ne Avrupalı ortaklardan gelen desteğe rağmen Putin'in karşı çıktığını anımsatarak "Rusya'yı buna zorlamalıyız. Rusya'dan gelen her darbeye ve her tehdide daha fazla yaptırımlarla karşılık verilmelidir." ifadesini kullandı.

Orban'ın siyasi grubundan "ateşkes" çağrısı

Oturumda söz alan merkez sağ ve liberal siyasi grup temsilcileri AB'nin Ukrayna'ya desteğini yinelerken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülüğünde kurulan aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun "ateşkes" çağrısı yapması dikkati çekti.

Konuşmasına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını kınadığını ve Ukrayna'nın kendini savunma hakkı ile toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunduklarını bildirerek başlayan Kinga Gal, 1000 gündür savaşın yol açtığı "insanlık trajedisinin" sona ermesi için ateşkes ve barış müzakerelerine başlanması çağrısı yaptı.

Gal, "Çatışmanın tırmanması ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle Ukrayna'ya silah sevkiyatına katılmıyoruz ve tırmanmaya yol açacak önerilere karşı çıkıyoruz. Bugün Ukrayna'ya yönelik AB stratejisinin beklentileri karşılamadığı ve savaşa bir son vermediği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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