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Dünya

Bosna Hersek'te hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Bosna Hersek'teki birçok kentte hava kirliliğinin artması nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İsmail Özdemir, Almir Terzic  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Bosna Hersek'te hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Saraybosna

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 198 olarak ölçüldüğü başkent Saraybosna, "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler" arasında ilk sıralarda yer aldı.

Balkanlar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen şehri Saraybosna'da kış aylarında alışılan bir durum haline gelen hava kirliliği, uzmanlara göre, kentteki eski model otomobil, kamyonet ve ticari araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmada kullanılan düşük kalorili yakıtlardan da kaynaklanıyor.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, Saraybosna'nın yanı sıra Travnik, Visoko ve Zenica şehirlerinde de havanın kirli olduğu uyarısını yaptı.

Diğer yandan hava kirliliği ölçümlerinde, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ilk, Saraybosna ikinci, Sırbistan'ın başkenti Belgrad üçüncü, Pakistan'ın Lahor şehri dördüncü, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp de beşinci sırada yer alıyor.

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