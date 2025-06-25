Dolar
39.74
Euro
46.27
Altın
3,334.64
ETH/USDT
2,407.10
BTC/USDT
107,084.00
BIST 100
9,418.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldiğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Lahey'de bir araya geldiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldiğini duyurdu

Kiev

NATO'nun Lahey Zirvesi kapsamında Hollanda'da bulunan Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, burada ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump ile uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Gerçekten önemli olan tüm konuları ele aldık." dedi.

Desteklerinden dolayı ABD ve Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin uygulanmasına yönelik konuları ele aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin ve gerçek barışın nasıl sağlanacağını görüştük. Halkımızı nasıl koruyacağımızı konuştuk. Barışı daha da yakınlaştırmaya yönelik ilgi ve yardıma hazır olma durumunu takdir ediyoruz. Ayrıntılar gelecek."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kadıköy'de İETT otobüsüyle bir aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
MSB'den, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaşımı

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldiğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldiğini duyurdu

İran, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Trump'a "tebrik mesajı" göndermesine tepki gösterdi

Kremlin: Ukrayna ile İstanbul'daki anlaşmalar uygulandıktan sonra yeni müzakere tarihi belirlenir

AP: Trump, Netanyahu'ya çatışmalara daha fazla müdahil olmayacaklarını söyledi

AP: Trump, Netanyahu'ya çatışmalara daha fazla müdahil olmayacaklarını söyledi
Trump'ın ateşkesin ardından İran'a saldırı emri veren Netanyahu'ya sesini yükselttiği iddiası

Trump'ın ateşkesin ardından İran'a saldırı emri veren Netanyahu'ya sesini yükselttiği iddiası
Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 11 kişi öldü, 160'tan fazla kişi yaralandı

Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 11 kişi öldü, 160'tan fazla kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet