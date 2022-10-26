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Dünya

Uganda'da altı öğrencide Ebola tespit edildi

Uganda'da altı öğrencide Ebola virüsü tespit edildiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 26.10.2022
Uganda'da altı öğrencide Ebola tespit edildi

İstanbul

Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, basına yaptığı açıklamada, başkent Kampala'daki üç ayrı okula giden altı öğrencinin Ebola testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Uganda Tabipler Birliği ise başkent Kampala için karantina tedbirlerinin uygulanması çağrısı yaptı.

İlk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmesinden bu yana 30 kişi hayatını kaybetti.

Ebola virüsü

Uganda'da Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

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