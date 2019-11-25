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Dünya

Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis arasındaki üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı.

Erbil Başay   | 25.11.2019
Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı

Berlin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Guterres, Adlon Otelinde, önce Anastasiadis, ardından Akıncı ile ayrı ayrı yaklaşık 20'şer dakika görüştü.

Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, daha sora akşam yemeğinde üçlü gayriresmi görüşme için bir araya geldi.


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