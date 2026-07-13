Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Kuyt, en iyisi olmak için çalıştıklarını belirtti

Kuyt, sarı-lacivertli takımın Avusturya'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında bulundukları otelde FB TV'ye açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren genç teknik adam, "İsmail hocamızın liderliğinde bütün teknik heyet çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Gençlere kendilerini göstermek için bir fırsat vermemiz önemli. Aynı zamanda ilk oynayacağımız Şampiyonlar Ligi eleme maçları için takımı hazırlamalıyız ve Dünya Kupası'nda aktif olarak maç ve antrenman temposu içinde yer alan oyuncular var. Dolayısıyla oyunculardaki fiziksel yükü en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Herkesin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar fiziksel yükleme yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ufak detayların kendileri için çok önemli olduğunu aktaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Bizler herkesin hazır olmasını istiyoruz. Ben, bu teknik heyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Takımın gelişiminden dolayı çok mutluyuz. Herkes İsmail hocamın oyun tarzını ve felsefesini biliyor. Onun uygulamak istediği fikirler çok net ve aynı zamanda bu oyun felsefesi Fenerbahçe'ye uygun olan oyun felsefesi! Bunun etkilerini sahada görmek bizim için gerçek anlamda çok güzel. İki hazırlık maçı oynadık ve bu maçların büyük bölümünde iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim ama bizler mükemmel olmak istiyoruz. Bunun için de hala yapmamız gereken çok fazla şey var. Çok çalışmamız gerekiyor."

Amaçlarının maçlara 90 dakika boyunca hükmetmek olduğunu vurgulayan Kuyt, "Maçı domine etmek istiyoruz. Bunun için de her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Evet, hazırlık maçlarında iyi sonuçlar aldık ama bizler çok daha fazla gelişmek istiyoruz. Geliştirecek hala çok fazla şeyimiz var. Daha fazla gelişmek ve daha başarılı olmak istiyoruz. Bu noktada İsmail Hoca bu mesajı çok net bir şekilde veriyor. Bizler de en iyi şekilde onu desteklemeye çalışıyoruz. Doğru yönde olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Dirk Kuyt, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Öncelikle göstermiş oldukları desteklerden dolayı taraftarlara çok teşekkür ederim. İlk kampımızı yaptığımız Topuk Yaylası tesislerimize de 15 bin taraftarımız gelmişti. Gerçekten harikaydı. Aynı şekilde oynamış olduğumuz iki hazırlık maçında da tribünler çok kalabalıktı, bizi desteklediler. Sezon içerisinde de bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Takım içerisinde yakaladığımız bu pozitif enerjinin aynısının taraftarlarımızın arasında da olacağını düşünüyorum. Bunu sağladığımız zaman yenilmez bir takım oluyoruz. Şunu da söylemem gerekiyor; taraftarımıza her maç ihtiyacımız var. Birlikte büyük şeyler başarıp kutlayabiliriz ve bunu hep beraber yapabiliriz. Bunu sağladıktan sonra hep birlikte kutlayacağımız şeylerimiz olacaktır."

