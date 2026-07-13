TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayan bu işbirliğinin yeni dönemde de devam edecek olması bizim için oldukça değerli." dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayan bu işbirliğinin yeni dönemde de devam edecek olması bizim için oldukça değerli." dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Hepsiburada arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.

TBF'den yapılan açıklamada, Hepsiburada'nın milli takımlar resmi sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdüreceği belirtildi.

İşbirliği kapsamında Hepsiburada'nın, tüm milli takımların resmi sponsorları arasında yer alacağı aktarıldı. Ay-yıldızlıların uluslararası yolculuğuna destek verecek Hepsiburada'nın taraftarlarla milli takımları buluşturacağı, iletişim ve deneyim odaklı projelerle de işbirliğine katkı sağlayacağı bildirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsiburada'nın 2023 yılından bu yana milli takımlarımıza verdiği destekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayan bu işbirliğinin yeni dönemde de devam edecek olması bizim için oldukça değerli. Hepsiburada, milli takımlarımıza yalnızca bir marka işbirliği değil, taraftar deneyimi, iletişim çalışmaları ve basketbolun heyecanını daha geniş kitlelere ulaştıran projeleriyle de önemli katkılar sunuyor. Bu ortaklığın spor pazarlaması ve iletişimi adına ortaya koydukları yaklaşımın Türk basketbolu için kıymetli olduğuna inanıyoruz. Ay-yıldızlılarımızın uluslararası arenada elde ettiği başarıların artarak devam edeceğine inanıyor, yeni dönemde de aynı hedef doğrultusunda birlikte yol almayı sürdüreceğiz."

Hepsiburada CEO'su Ender Özgün ise şunları kaydetti:

"2023 yılından beri kadın ve erkek basketbol milli takımlarımızın yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk basketbolunun küresel arenadaki yükselişine destek olmak, bizim için bir sponsorluktan çok daha derin bir anlam taşıyor. Basketbolun ruhundaki mücadele ve azim Hepsiburada'nın da özünde var. Sahayı, seyirciyi ve basketbolun verdiği o heyecanı kendimize yakın hissediyoruz. EuroBasket 2025'te A Milli Kadın ve Erkek Basketbol takımlarımızın başarılarını gururla izledik. Yeni dönemde de aynı inanç ve kararlılıkla ay yıldızlı formanın arkasındaki güç olmaya, milli takımlarımızın başarı yolculuğuna ortak olmaya devam edeceğiz."